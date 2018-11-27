Kocaoğlu'nun Zeybekci'yi Tebrik Etmesine Ak Partili Büyükkesim'den Yanıt

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Sekreteri Kemal Büyükkesim, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun adaylığı açıklanan Nihat Zeybekci'yi tebrik etmesine ilişkin, "Sayın Kocaoğlu, İzmir'in bir 15 yıl daha kaybetmemesi için CHP Belediyeciliği nezdinde ilerleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Belediyecilikle tanışması adına, AK Parti teşkilatımızın deneyimli ismi Sayın Nihat Zeybekci'nin İzmir için doğru tercih olduğunu vurguladı" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun büyükşehir meclis toplantısında AK Parti gurubunun adaylarının Nihat Zeybekci olduğunu hatırlatması üzerine, "Hayırlı olsun, bende buradan eski Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zeybekci'yi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Tüm İzmir'e hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullanmıştı.

"Zeybekci'nin doğru tercih olduğunu vurguladı"

Başkan Kocaoğlu'nun açıklamalarına ilişkin konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Sekreteri Kemal Büyükkesim, "Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle AK Parti İzmir'den, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Sayın Nihat Zeybekci'nin adaylığına ilişkin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 15 yıl başkanlık yapan Sayın Kocaoğlu, İzmir'in bir 15 yıl daha kaybetmemesi için, İzmirli'nin körfez kokusu yaşamaması için, trafik, ulaşım, yol, kentsel dönüşüm, İZSU ve alt yapı sorunlarının çözülmesi için destekleyici açıklamalarda bulundu. CHP Belediyeciliği nezdinde ilerleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Belediyecilikle tanışması adına, 17 yıllık AK Parti teşkilatımızın deneyimli ismi Sayın Nihat Zeybekci'nin İzmir için doğru tercih olduğunu vurguladı" dedi.

"Güzel temennilerine teşekkür ederiz"

Kendisiyle yıllardır İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde iki muhalif cephede çalıştıklarını ifade eden Büyükkesim, "Sayın Kocaoğlu'na desteklerinden ve güzel temennilerinden dolayı teşekkür ederiz. Zeybekçi'nin adaylığı, İzmirimiz için, İzmir'de yaşayan ve İzmir'e gönül vermiş halkımız için hayırlara vesile olsun.

Teşkilatımızın deneyimli ismi Zeybekçi, İzmirimize büyük bir heyecan getirdi. AK Parti İzmir teşkilatımız, İl Başkanımız Sayın Aydın Şengül'ün başkanlığında AK Belediyeciliği İzmirli halkımıza getirmek için gece gündüz demeden çalışacaktır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri ülkemiz için hayırlara vesile olsun" ifadelerini kullandı. - İZMİR