Kocaoğlu'nun, Başbakan'a Tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Başbakan Binali Yıldırımın da katıldığı İZBAN Selçuk-Torbalı hattının açılışında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun tepkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Dağ yaptığı yazılı açıklamada, açılışta bir grubun 'İzmir azizdir aziz kalacak' sloganı attığını bir başka grubun ise 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı attığını belirterek, Kocaoğlu'nun tepkisinin devlet terbiyesine yakışmadığını aktardı.



Dağ açıklamasında şunları kaydetti:



"Aziz Kocaoğlu'nun tören sırasında buluttan nem kapar derecesinde bir anda parlaması ve sınırları aşan açıklamalarda bulunması orada bulunan başta Başbakanımıza, milletvekillerimize ve vatandaşlarımıza karşı apaçık bir saygısızlıktır ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına yakışmamıştır. Başbakanımızın İzmir'e ve İzmirlilere olan muhabbeti ve sevgisi herkesin bildiği bir gerçektir. Kendileri Başbakan olmaları dışında İzmir milletvekilliği görevini de çok iyi bir şekilde yerine getirmektedir. Kocaoğlu'nun hem Başbakanımıza hem de İzmirlilere bir özür borcu var."