KOCAELİ SoloTürk'te nefes kesen uçuş gösterisi

SoloTürk'te nefes kesen uçuş gösterisi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri filosunda bulunan gösteri uçağı SoloTürk, İzmit'in kurtuluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı. Uçuş, yaklaşık 10 bin kişi tarafından ilgiyle izlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri filosunda bulunan akrobasi uçağı SoloTürk, 28 Haziran İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü etkinlikler kapsamında İzmit Körfez'i sahil şeridinde bulunan Sekapark Uçurtma Tepesi'nde bir gösteri uçuşu yaptı. Yaklaşık 10 bin kişi tarafından ilgiyle izlenen uçuş nefesleri kesti. Yaklaşık 20 dakika boyunca gökyüzünde çeşitli hareketler sergileyen SoloTürk, izleyenler tarafından tam puan alırken bazı kişiler bu anı cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi.

Kaynak: DHA