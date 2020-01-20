Kocaeli'de yangın çıkan alışveriş merkezinden açıklama

20.01.2020 17:23 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:28

Kocaeli'de bulunan bir alışveriş merkezinde gece yarısı başlayan yangında birçok iş yeri kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürülen yangın sonrası alışveriş merkezi yönetiminden açıklama yapıldı.



Olay, gece 3.00 sıralarında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş Merkezi'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında birçok iş yeri kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası alışveriş merkezi yönetiminden açıklama yapıldı.



"Kimseye bir şey olmaması tesellimiz"



Yangında içeride kimsenin bulunmamasının güzel bir teselli olduğunu aktaran AVM'nin sahibi iş adamı Abdullah Örs, "Yangının gece saatlerinde olması tesellimiz oldu. Allah'a şükürler olsun ki kimseye bir şey olmadı. Yaşanan bu üzücü hadisenin tekrar yaşanmamasını diliyorum. Darıca halkımıza geçmiş olsun" dedi.



"Etkinlikler iptal edildi"



Öte yandan AVM yönetiminden yapılan yazılı açıklamada ise, "AVM'miz geçici bir süre tüm alanları ile faaliyet veremeyecektir. Tüm etkinlikler iptal edilmiştir. Gerekli çalışmalar sonrası tekrar bilgilendirme yapıyor olacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA