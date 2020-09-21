Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 240 kişiye para cezası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 240 kişiye para cezası

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 240 kişi ile 6 iş yerine para cezası kesildi.

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 240 kişiye para cezası
21.09.2020 00:45 | Son Güncelleme: 21.09.2020 00:48

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 240 kişi ile 6 iş yerine para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1428 iş yeri denetlendi, 14 bin 243 kişi sorgulandı.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 15, sosyal mesafe kuralına uymayan 37, maske takmadığı için 188 kişi ile sosyal mesafe kuralına uyulmayan 6 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 38 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Tahir Turan Eroğlu
Tahir Turan Eroğlu
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Halil Sezai Cimilli İbo Acun Ilıcalı
Spor Falcao Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu Marcel Tisserand
Daha Fazla Kaza Atama Niğde Çocuk
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 240 kişiye para cezası - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 00:48:33. #1.15#
title