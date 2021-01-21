Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan B.H'nin (47) Gölcük ilçesinde olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda B.H. yakalandı.

B.H. işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız