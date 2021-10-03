Kocaeli'de görev yapan komandolara acil müdahale eğitimi - Haberler
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Kocaeli'de görev yapan komandolara acil müdahale eğitimi

AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Kocaeli'de görev yapan komandolara acil müdahale eğitimi

Kocaeli'de görev yapan 54 rütbeli jandarma komanda personeline, olası afetlerde yapılacak acil müdahaleye ilişkin eğitim verildi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de görev yapan 54 rütbeli jandarma komanda personeline, olası afetlerde yapılacak acil müdahaleye ilişkin eğitim verildi.

Jandarma Asayiş Komando Bölüğü'nde düzenlenen eğitim programında, olası afet durumunda yapılacaklar uygulamalı olarak anlatıldı.

İl AFAD Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı koordinesinde verilen afetlere acil müdahale eğitimi iki gün sürdü.

Rütbeli 54 personel, eğitimlerde olası afetlerde arama kurtarma çalışması yapmayı, çadır kurmayı ve yangınlara müdahale etmeyi öğrendi.

Kocaeli'de görev yapan komandolara acil müdahale eğitimi

Kocaeli'de görev yapan komandolara acil müdahale eğitimi

Kocaeli'de görev yapan komandolara acil müdahale eğitimi

Kocaeli'de görev yapan komandolara acil müdahale eğitimi

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kocaeli'de görev yapan komandolara acil müdahale eğitimi - Haberler
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