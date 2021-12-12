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Son dakika haberleri | Cami yangını söndürüldü

AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bitişiğindeki temizlik görevlisi odasından camiye sıçrayan yangın söndürülürken, çalışmalar sırasında yaralanan temizlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bitişiğindeki temizlik görevlisi odasından camiye sıçrayan yangın söndürülürken, çalışmalar sırasında yaralanan temizlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.

Cedit Mahallesi'nde Cumhuriyet Bahtiyar Camisi'nin bitişiğindeki temizlik görevlisi odasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede camiye de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevleri söndürmek isterken hafif yaralanan temizlik görevlisi C.İ, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, camide hasar oluştu.

Cedit Mahallesi'nde Cumhuriyet Bahtiyar Camisi'nin bitişiğindeki temizlik görevlisi odasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede camiye de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevleri söndürmek isterken hafif yaralanan temizlik görevlisi C.İ, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, camide hasar oluştu.

Son dakika haberleri | Cami yangını söndürüldü

Son dakika haberleri | Cami yangını söndürüldü

Son dakika haberleri | Cami yangını söndürüldü

AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri

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