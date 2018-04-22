Kocaeli Başbakan Yardımcısı Işık İttifak Yapacaklarsa Bunu Millete Önceden Duyurmak Zorundalar

Başbakan Yardımcısı Işık İttifak yapacaklarsa bunu millete önceden duyurmak zorundalar

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, MHP ile ittifak yapmalarının herkesin gözü önünde olduğunu, diğer partilerin de ittifak arayışı içerisinde olduğunu belirterek, Bir ittifak yapacaklarsa bunu millete önceden duyurmak zorundalar dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 4. Teşkilat Akademisi'ne katıldı. Körfez ve Derince İlçe Başkanlığı üyelerinin seçim takvimi ile ilgili eğitim aldığı toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Işık, Artık referandum sürecinde de ifade ettiğimiz gibi istikrar sandıkta sağlanacak. 24 Haziran akşamı ülkeyi kimin yöneteceğini, ülkeyi yönetme sorumluluğunu kimin üstleneceğini bileceğiz. Sandıklar açıldı, Recep Tayyip Erdoğan ülkenin inşallah Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olacak. Halk oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanıydı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile seçilen ilk cumhurbaşkanı olacak inşallah. Biz halkımızın desteğine inanıyoruz dedi.Partilerinin ittifak yapmaları konusuna da değinen Başbakan Yardımcısı Işık, Tabii ki temsilde adalet de demokrasinin önemli bir kavramı. O da nasıl gerçekleşecek Yeni bir imkan geldi. O da ittifak. Yüzde 10 barajını aşma endişesi olan partiler veya mecliste daha güçlü bir gruba sahip olmak isteyen partiler de kendi aralarında ittifak yapacaklar. Ak Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifak yapacağını açıkladı. Burada bir sürpriz yok. Hiçbir Milliyetçi Hareket Partili vatandaşımız, 'Benim Ak Parti ile ittifak yapacağımızdan haberim yoktu. Bilsem oy vermezdim' diyemez. Aynı şekilde hiçbir Ak Partili de bunun tam tersini söyleyemez. Her şey halkın gözü önünde açık ve net. Şimdi diğer partiler de, yüzde 10 barajını aşmak isteyen partiler de gidecekler, kendi aralarında oturup konuşacaklar, müzakere edecekler ve bir ittifak yapıp, yapmamaya karar verecekler. Bu her şeyiyle halkın gözünün önünde cereyan edecek. Şu anda bu süreci yaşıyoruz. Şu anda her ne kadar bir cumhurbaşkanı adayı bolluğu varsa, Sayın Kılıçdaroğlu dışında neredeyse herkesin aday olduğu bir süreç varsa da, onlar da bir takım ittifak arayışında olduklarını ifade ediyorlar. Geçsinler, konuşsunlar, baksınlar ve bir ittifak yapacaklarsa bunu millete önceden duyurmak zorundalar. Bu demokratik açıdan çok daha iyi. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni de, diğer partilerin seçmenleri de artık oy verirken 'Benim partim şununla ittifak yaptı. Ben oyumu buna göre kullanacağım' diyecek. Bu demokrasinin Türkiye'de daha da oturmasının bir vesilesi olacak diye konuştu.