'Koca Piri Reis Gemisi'nin 40 Yıllık Serüveni" - Deü Rektörü Prof. Dr. Hotar

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, üniversite olarak denizcilikle ilgili gündemlerinin sadece su altındaki bilimsel araştırmalarla sınırlandırmadıklarını, su üstündeki işleyişle ilgili süreci de yakından takip ettiklerini söyledi.

DEÜ Sabancı Kültür Merkezinde, üniversitenin araştırma gemilerinden "Koca Piri Reis" gemisinin 40. hizmet yılı dolayısıyla düzenlenen törende bir konuşma yapan Hotar, geminin Türkiye'nin denizcilik alanındaki bilimsel araştırmalarını geliştirmek ve stratejik öneme sahip konularda devletin ilgili kurumlarına destek olmak amacıyla 1978 yılında denize indirildiğini anımsattı.

Hotar, Türkiye'nin bilimsel deniz araştırmalarındaki ilk gemisi Koca Piri Reis'in, aradan geçen 40 yılda ulusal birçok görevi başarıyla icra ederken, dünyanın farklı noktalarına da giderek uluslararası alanda bilim insanlarının başarılı araştırmalar yapmasını sağladığını ifade etti.

Günün şartlarına ve teknolojisine uygun şekilde inşa edilen geminin, yıllar içinde ihtiyaçları karşılayacak şekilde revize edildiğini anlatan Hotar, böylece hareket kabiliyeti sürekli iyileştirilerek yeni araştırmalar için göreve hazır halde tutulduğunu aktardı.

Prof. Dr. Hotar, denizcilikle ilgili araştırmaları derinleştirmek, insan kaynakları noktasında donanımlı bireyler yetiştirmek ve uluslararası alanda söz sahibi olacak altyapıyı oluşturmanın, uzun vadeli planların kurgulanmasında bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini dile getirdi.

Hotar, günümüzde lojistikten enerjiye, çevreden eğitime kadar sosyal ve ekonomik hayatı doğrudan etkileyen konularda deniz ve su dünyasıyla ilgili araştırmaların yer aldığının görüldüğünü dile getirerek, şöyle dedi:

"Bu alanlara yönelik mevcut durumun bilimsel verilere dayalı şekilde tespit edilmesi, bunlara uygun öngörülerin oluşturulması, üniversitemize önemli sorumluluklar yüklemektedir. Üniversite olarak bizler, denizciliği her yönüyle irdelerken, sorunların tespitinde fiziki bütün imkanları sonuna kadar kullanıyoruz. Bundan sonra da aynı refleks ile hareket etmeye devam edeceğiz. Denizcilikle ilgili gündemimizi sadece su altındaki bilimsel araştırmalarla sınırlandırmıyor, su üstündeki işleyişle ilgili süreci de yakından takip ediyoruz."

Üniversite olarak, konteyner gemilerinin Kuzey Buz Denizi'ndeki yeni rota arayışlarını, limanların altyapı ve çevre konusundaki beklentilerini, gemi inşa sektörünün taleplerini dikkatlice izlediklerini söyleyen Hotar, "Küresel piyasaları etkileyen unsurların denizcilikteki operasyon maliyetlerine olası etkilerini, elleçleme kapasitesinin kar zarar dengesi üzerindeki baskılarını ve resesyon ile daralan piyasaların yeni arayışlarını risk analizleri yaparak değerlendiriyoruz." dedi.

Hotar, fiziki ve teknolojik imkanlarıyla daha donanımlı, daha güçlü bir gemi ile sefere çıkmayı istediklerini belirterek, TBMM Başkanı Yıldırım'dan destek istedi.

-"Farklı denizlerde araştırmalar yaptı"

DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Günay Çifci de geminin kesintisiz olarak başta Türkiye karasularında, Gürcistan'dan Kıbrıs'ın güneyine, Romanya'dan Libya Sirte Körfezi'ne kadar birçok farklı denizde ulusal hak ve menfaatler için bayrak dolaştırıp araştırmalar yaptığını anlattı.

Çifci, üniversitenin, enstitünün ve Koca Piri Reis araştırma gemisinin öncülük ettiği çalışmalardan birinin de gaz hidratların denizlerde geniş bir alanda keşfedilmesi olduğunu söyledi.

Türkiye'de karbon kökenli enerji kaynaklarının sınırlı olduğunu aktaran Çifci "Böylesine önemli bir rezerv tespiti, ülkemizin kaderini enerji alanında değiştirebilecek stratejik öneme sahiptir. Gemimiz, denizlerdeki bilinmeyeni bilinir kılmaya 40 yıldır devam etmektedir." diye konuştu.

Orkestra konser verdi

Tören için merkeze gelen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, girişte denizde kendisini siren çalarak selamlayan Koca Piri Reis'e selam verdi.

Programda DEÜ Devlet Konservatuvarı Orkestrası ve Korosu müzik dinletisi sundu. Dinletinin ardından TBMM Başkanı Yıldırım orkestra ve koro adına solist Burcu Hancı'ya çiçek verdi. Ayrıca "Koca Piri Reis Gemisinin 40 yıllık serüveni" başlıklı belgesel gösterildi.