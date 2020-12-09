Koca: "(mRNA aşısı) Sınırlı miktarın üstünde temin garantisi verilememektedir ancak bu konuda görüşmelerimiz ve ısrarımız devam etmektedir."
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Koca: "(mRNA aşısı) Sınırlı miktarın üstünde temin garantisi verilememektedir ancak bu konuda görüşmelerimiz ve ısrarımız devam etmektedir."

09.12.2020 19:47 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:47
Koca:

Koca: "(mRNA aşısı) Sınırlı miktarın üstünde temin garantisi verilememektedir ancak bu konuda görüşmelerimiz ve ısrarımız devam etmektedir.

Koca: "(mRNA aşısı) Sınırlı miktarın üstünde temin garantisi verilememektedir ancak bu konuda görüşmelerimiz ve ısrarımız devam etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç

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