KKTC Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Tatar: "Kıbrıs'ın Türkiye'den Kopmasına Asla Müsaade...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta artık ortaklık devleti olamayacağına göre iki devlet temelinde bir çözüm olabileceğini söyledi.

KKTC Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde konferans verdi. KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Özak, iş adamı Zeki Öztürk, Kıbrıs gazileri ve öğrencilerin katıldığı konferansta konuşan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği, bölgedeki liderliği, güvenliği ve çıkarlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletine sahip çıkmaktan geçeceğini belirterek, "Kıbrıs'ın etrafında çok önemli ülkeler var. Herkesin öyle ya da böyle buradan bir çıkar hedeflediğini görüyoruz. Kıbrıs Türkleri olarak, Kıbrıs'ın Türkiye'den kopmasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

"Büyük güçler bölgeye hakim olmak istiyor"

Günümüzün en önemli sorunu olan terörle mücadelede de Kıbrıs'ın kilit öneme sahip olduğunu vurgulayan Tatar, "Kıbrıs Doğu Akdeniz'i çevreleyen istikrarsız ülkeler, terörist faaliyetler ve göçü kontrol etmek için çok önemli bir rol üstlenebilecektir. Kıbrıs dünyaya hakim olma çabası içindeki büyük güçler için büyük bir öneme sahiptir. Bölgeye Amerika ve Rusya hakim olmaya çalışıyorlar. Avrupa Birliği, Kıbrıs'ta bir çözüm olmadan kendi ihtiyaçları ve çıkarları doğrultusunda Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne girmesine onay vermiştir" diye konuştu.

"Kıbrıs milli bir davadır"

Kıbrıs'ın milli bir dava olduğunu belirten Tatar, "Milli davanın yürütülmesinde ve yaşatılmasında heyecan şarttır. Özellikle milli duygu olması gerekir. Milli duygu olmadan bu kavgayı ve mücadeleyi vermek mümkün değildir. Bu kavgayı hep birlikte vereceğiz. Büyük haksızlık vardır. Kıbrıs adasındaki bütün parselleri adamlar kendilerine parsellemişler. Çeşitli ülkelerle bağlantılar yapıyorlar ve çeşitlik şirketlerle anlaşmalar yapıyorlar. Petrol ve gaz kuyularını kazmaya başladılar. Onların da hakkı varsa alacaklar ama biz hakkımızı yedirmeyiz. Bütün bu gençlerin ve memleketimizin geleceği bugün vereceğimiz kavgaya bağlıdır. Bu bölgede milyar dolarlardan bahsediliyor ve bölge stratejik önemi sahip. Bu bölgedeki etkinliğimiz ve liderliğimizi kimseye kaptırmamalıyız" ifadelerini kullandı.

"Biz asla Türkiye'den ayrılmayız. Bu ortak bir meseledir"diyen Tatar, "Bu yolu Türkiye Cumhuriyeti ile yürümemiz gerektiğini ve siyasetimizi de bu yönde yapıyoruz. Geçmişte birçok anlaşmalar yapıldı. Federal temelde anlaşma deniyor. Bunun ne olduğunu öğrendik. Rumlara göre ortaklık cumhuriyeti, bu ortaklık cumhuriyetinde Kıbrıslı Türklere eşitlik verilmemektedir. Rumların çoğunlukta olduğu ve dolayıyla da Avrupa Birliği'nde oldukları için bizleri oraya hapsetmek, Türkiye'nin de zamanla bunun dışında kalacağını düşünüyorlar. Biz buna asla müsaade etmeyeceğimiz gibi Kıbrıs Türkleri'de müsaade etmez. 50 senedir ortaklık devleti olamayacağına göre Kıbrıs'ta artık iki devlet temelinde bir çözüm olabilir. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin yaşatılması ve yoluna devam edebilmesi için bu kavgayı vermek zorunda olduğumuzu sürekli söylüyoruz" şeklinde konuştu.

KKTC Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar'a konuşmasının ardından KTÜ Rektör Yardımcısı Hikmet Öksüz plaket takdim ederken, Trabzon Kıbrıs Gaziler Derneği ise çiçek verdi. - TRABZON

Kaynak: İHA