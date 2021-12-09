KKTC'de Yunanistan bayrağı asmak isteyen Rum vatandaş yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KKTC'de Yunanistan bayrağı asmak isteyen Rum vatandaş yakalandı

KKTC'de Yunanistan bayrağı asmak isteyen Rum vatandaş yakalandı
AA / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) provokasyon amacıyla Yunanistan bayrağı asmak isteyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşı yakalandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) provokasyon amacıyla Yunanistan bayrağı asmak isteyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşı yakalandı.

Polis kaynaklarına göre, Gazimağusa bölgesinde Zafer Anıtı'nın yer aldığı çemberde Yunanistan bayrağı asma girişiminde bulunan bir Rum yakalandı.

KKTC'ye turist olarak gelen ve erkek olduğu bildirilen GKRY vatandaşı, Gazimağusa'da arabasından çıkardığı Yunan bayrağını asmaya kalkıştı.

44 yaşındaki Rum, vatandaşların tepkisi üzerine bayrağı olay yerinde bırakarak aracıyla kaçmaya çalıştı.

Polis, provokasyon amacıyla Yunanistan bayrağı asmak isteyen Rum'u yakaladı.

GKRY vatandaşının, Gazimağusa Polis Müdürlüğü'nde sorgulandığı bildirildi.

Son dakika haberi: Beyoğlu'nda Kanadalı turisti öldüren gasp kamerada

Son dakika haberi: Beyoğlu'nda Kanadalı turisti öldüren gasp kamerada

 Hurdacı kabusu yaşadı! Topladığı malzemelerin arasından çıkan bomba fünyesi elinde patladı

Hurdacı kabusu yaşadı! Topladığı malzemelerin arasından çıkan bomba fünyesi elinde patladı

 Son dakika haberleri: İSTANBUL-ŞEHİT POLİSİN KATİL ZANLISI KAFE DENETİMİNDE YAKALANDI, O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Son dakika haberleri: İSTANBUL-ŞEHİT POLİSİN KATİL ZANLISI KAFE DENETİMİNDE YAKALANDI, O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

AA / Muhammet İkbal Arslan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title