KKTC'de günlük vaka sayısı rekor tazeledi
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KKTC'de günlük vaka sayısı rekor tazeledi

KKTC'de günlük vaka sayısı rekor tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınında 178'i yerel olmak üzere 188 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 13 bin 322'ye ulaşırken, ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınında 178'i yerel olmak üzere 188 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 13 bin 322'ye ulaşırken, ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Covid-19 salgınında günlük vaka sayısı rekor tazeledi. KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 15 bin 649 olduğu duyurularak, 178'i yerel olmak üzere toplam 188 yeni vakanın tespit edildiği aktarıldı. Son verilerle birlikte KKTC'de toplam vaka sayısı 13 bin 322'ye ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 42 kişi hayatını kaybetti.

Vakalardan 71'inin başkent Lefkoşa, 66'sının Girne, 36'sının Gazimağusa, 2'sinin Güzelyurt, ve 3'ünün Lefke'de tespit edildiği bildirildi.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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