KKTC'de erken seçim tarihi 23 Ocak olarak belirlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen tüm siyasi partiler, 23 Ocak 2022'de erken seçime gidilmesi konusunda mutabakata vardı.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplandı.

Mecliste yapılan toplantıya, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi ( Hp ) Genel Başkanı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.

Toplantıyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu, 23 Ocak'ta oy verileceği göz önüne alınarak Meclis Hukuk ve Siyasi İşler Komitesinin gerekli çalışmayı yapması için tüm partilerin mutabakata vardığını ifade etti.

Sennaroğlu ayrıca Seçim ve Halk Oylaması Yasası'nda yapılması düşünülen değişiklikle ilgili komite kurulması konusunda karar çıktığını kaydetti.

Komitede her siyasi partiden eşit oranda temsiliyet olacağını ve kararların oy birliğiyle alınması konusunda mutabakata varıldığını vurgulayan Sennaroğlu, komitenin "karma oy sisteminin ortadan kaldırılması ya da değiştirilmesi" konusunda çalışma yapacağını ifade etti.

Sennaroğlu, partilerin seçim öncesi bütçenin geçirilmesi için bütçe toplantılarının 3 gün komitede, 3 gün de Genel Kurulda görüşülmesi şeklinde ortak karar aldığını sözlerine ekledi.

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