KKTC, 31 Ocak'a kadar karantina kararı aldı
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KKTC, 31 Ocak'a kadar karantina kararı aldı

17.01.2021 12:07 | Son Güncelleme: 17.01.2021 12:11
KKTC, 31 Ocak'a kadar karantina kararı aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet (KKTC) Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, 18 Ocak-31 Ocak arasında karantina kararı aldığını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet (KKTC) Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, 18 Ocak-31 Ocak arasında karantina kararı aldığını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu dün akşam toplanarak 31 Ocak 2021'e kadar geçerli olacak şekilde bir dizi karar aldı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "01 Nisan 2021 tarihinden itibaren aşılanmış ve enfeksiyon geçirip antikor üreten kişilerin kısıtlama olmaksızın girişlerinin sağlanması kararı üretilmiştir" denildi.Kararlar çerçevesinde KKTC'de belli kurumlar dışında görev yapan kamu görevlilerinin 18 Ocak-31 Ocak arasında çalışmalarına ara verildi, özel sektörde ' eczane, benzin istasyonu, fırın ve market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet üreten işletmelere açık kalma izni verildi.Tüm ilk ve orta eğitim okullarında yarı yıl tatili 31 Ocak'a kadar uzatıldı ve yüksek eğitim veren kurumların yüz yüze eğitim hizmetleri yine 31 Ocak'a kadar durduruldu.Ayrıca komitede alınan  kararlar, pandemi durumuna bakılarak 23 Ocak 2021 tarihinde yeniden değerlendirilecek.SANER: BİR HAFTA KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAKÖte yandan dün toplanan KKTC Bakanlar Kurulu'nda, kısmı sokağa çıkma yasağı, okulların ara tatilinin uzatılması ve hayat pahalılığı artışının üç ay için ötelenerek reel sektörün desteklenmesi yönünde kararlar üretilmişti.KKTC'DE 14 POZİTİF VAKA TESPİT EDİLDİKKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün yaptığı açıklamada son 24 saatte yapılan test sayısının 1835 olduğunu, 7'si yerel 14 pozitif vakaya rastlandığını, 17 kişinin taburcu edildiğini bildirmişti.

Kararların yürürlüğe girmesi için KKTC Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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