Kızıltepe'de öldürülen iki kardeşin katil zanlısı tutuklandı

06.12.2019 22:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 22:58

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen kavgada öldürülen iki kardeşin katil zanlısı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 21 Kasım'da Tepebaşı Mahallesinde çıkan kavgada öldürülen Mustafa Tezdönen ve Emin Tezdönen kardeşlerin katil zanlısı olarak aranan İbrahim Yiğit, polis ekiplerince yapılan operasyonda saklandığı evde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Kızıltepe Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan İbrahim Yiğit, kasten adam öldürmek suçundan tutuklandı.

Tepebaşı Mahallesi'nde çıkan kavgada öldürülen kardeşlerin katil zanlısının, Mustafa Tezdönen'in şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açan eşi Mehtap Tezdönen'in dedesi İbrahim Yiğit olduğu ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA