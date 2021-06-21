Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ziyaretçiler elektrikli araçlarla çevre dostu gezinti yaptı
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Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ziyaretçiler elektrikli araçlarla çevre dostu gezinti yaptı

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ziyaretçiler elektrikli araçlarla çevre dostu gezinti yaptı
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Türkiye'nin en değerli sulak alanlarından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni tanıtmaya çalışan Samsun Büyükşehir Belediyesi, sıfır emisyonlu elektrikli araçları ziyaretçilerin kullanımına sundu.

Türkiye'nin en değerli sulak alanlarından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni tanıtmaya çalışan Samsun Büyükşehir Belediyesi, sıfır emisyonlu elektrikli araçları ziyaretçilerin kullanımına sundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak yürütülen proje kapsamında, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Türkiye'de görülen 420 kuş türünden, 340'ına ve yaban hayatına ev sahipliği yapan, araç trafiğine kapalı olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, artık elektrikli araçlar kullanılacak.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yaban hayatını korumak ve gürültü ile hava kirliliğinin önüne geçmek için ziyaretçiler, korunan alan içinde bisiklet veya elektrikli araçlarla dolaşabilecek.

Büyükşehir Belediyesi sıfır emisyonlu 5 akülü aracı, ziyaretçilerin hizmetine sundu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, UNESCO adaylığı açısından projenin önemli katkı sağlayacağını ifade ederek, projenin hayata geçmesinde katkı veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'a teşekkür etti.

Kızılırmak Kuş Cenneti'nin Samsun'un tanıtımı ve turizminde önemli misyona sahip olduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Emisyonu yüksek ve gürültülü motorlu araçların deltaya girmesini yasaklamıştık. Çünkü doğal, biyolojik ve ekolojik yaşamın hakim olduğu deltamızda yaban hayatı sürdüren hayvanlar olumsuz etkileniyor, hatta zarar görüyordu. Bunun önüne geçtik. Ziyaret etmek isteyen insanlarımıza gezinti yapabilmeleri için bisikletler veriyoruz. İstedikleri gibi gezip dolaşabiliyor, yaban hayvanlarını görüp fotoğraf çekebiliyor, heyecanlı anlar yaşayabiliyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile ortak yürüttüğümüz projeyle 5 adet akülü araç aldık. 18 kişi taşıyabilen araçlarımızda rehberler eşliğinde gezi turları düzenliyoruz. Doğal alan dışında ziyaretçi merkezlerimiz, eşsiz güzellikleri görmek isteyenleri bekliyor. Belediye yönetimi olarak ülkemize örnek teşkil edecek kalitede şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz."

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ziyaretçiler elektrikli araçlarla çevre dostu gezinti yaptı
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ziyaretçiler elektrikli araçlarla çevre dostu gezinti yaptı
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ziyaretçiler elektrikli araçlarla çevre dostu gezinti yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ziyaretçiler elektrikli araçlarla çevre dostu gezinti yaptı - Haberler
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