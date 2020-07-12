Kızılcahamam'da 15 Temmuz şehitleri anıldı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 15 Temmuz şehitleri kabrileri başında anıldı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 15 Temmuz şehitleri kabrileri başında anıldı.

AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler ve Zeynep Yıldız, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun ve Yönetim Kurulu Üyeleri, FETÖ'nün hain darbe girişiminde şehit düşen Lütfi, Mehmet ve Hakan Gülşen'in Kızılcahamam Mahkemeağacin Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret edip, dua okudu.

Daha sonra Gülşen ailesine evlerinde ziyarette bulunuldu.

Süleler Mahallesi'nde ise 15 Temmuz şehidi İbrahim Ateş'in kabri ve ailesi ziyaret edildi.

Kaynak: AA