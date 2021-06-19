Kızılay, Türkiye'ye sığınan geçici koruma altındakilere desteğini sürdürüyor
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Kızılay, Türkiye'ye sığınan geçici koruma altındakilere desteğini sürdürüyor

Kızılay, Türkiye'ye sığınan geçici koruma altındakilere desteğini sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Türkiye'ye sığınan geçici koruma altındakilere desteğini sürdüren Türk Kızılayın, farklı şehirlerinde bulunan 16 aktif toplum merkezi ve 521 personel aracılığıyla bugüne kadar 1,7 milyon kişiye ulaştığı bildirildi.

Türkiye'ye sığınan geçici koruma altındakilere desteğini sürdüren Türk Kızılayın, farklı şehirlerinde bulunan 16 aktif toplum merkezi ve 521 personel aracılığıyla bugüne kadar 1,7 milyon kişiye ulaştığı bildirildi.

Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, 2001'den bu yana 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde, çeşitli sebeplerden dolayı bulundukları yerlerden göç ederek dünyanın farklı ülkelerine sığınmak durumunda kalan geçici koruma altındaki insanların durumuna işaret edildiği belirtildi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından en son yayınlanan yıllık rapora göre, pandemiye rağmen 2020'de savaşlardan, şiddetten, zulümden ve insan hakları ihlallerinden kaçan insanların sayısı 82,4 milyona yükseldiği vurgulanan açıklamada, "Bunun 26,4 milyonu mülteciler, 4,1 milyonu sığınmacılar, 48 milyonu kendi ülkeleri içinde yerinden edilmiş kişiler, 3,9 milyonu ise ülkeleri dışında yerinden edilmiş kişilerden oluşuyor." bilgisi verildi.

Açıklamada, 2014'ten bu yana daha iyi yaşam şartları için Akdeniz üzerinden göç etmek isteyen 20 binden fazla insan boğularak hayatını kaybettiği bildirilirken Kızılayın ise Türkiye'ye sığınan geçici koruma altındaki insanların yanı sıra sınır ötesi yardımlarıyla da desteğini sürdürdüğü ifade edildi.

Kızılayın Türkiye'de kayıt altına alınan yaklaşık 4 milyon kişiye destek ve uyum programları aracılığıyla birçok alanda yardımlarını ulaştırdığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kızılaykart projesi kapsamında yürütülen Kamp İçi Gıda Destek Programı, Sosyal Uyum Yardım Programı, Şartlı Eğitim Yardım Programı, Türkçe Dil Eğitimi Programı ve Meslek Edindirme Projelerinin yanı sıra psikososyal destek programları ve çocuk, gençlik ve gönüllülük çalışmalarıyla geçici koruma altındaki kişilerin yaşam şartlarında iyileştirmeler yapılıyor. Bununla beraber Kızılay, Türkiye'nin farklı şehirlerinde bulunan 16 aktif Toplum Merkezi ve 521 personel aracılığıyla bugüne kadar 1,7 milyon kişiye ulaştı. İlk olarak Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 2012 Ağustos ayında başlayan 'Sınır Yardımları Operasyonu' kapsamında 14 sınır noktasından toplam 56 bin 920 tır dolusu insani yardım sevkiyatı gerçekleştirilerek yaklaşık 3,5 milyar lira değerinde gıda kolisi, su, sanitasyon ve hijyen malzemeleri gibi insani yardım malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Sınır ötesi yardımlarını durmaksızın sürdüren Kızılay, yaşanan insani krizlerin etkisini azaltmayı ve yaşam şartlarını artırmayı amaçlıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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Kızılay, Türkiye'ye sığınan geçici koruma altındakilere desteğini sürdürüyor - Haberler
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