KIZILAY'DAN MANAVGAT'TA YEMEK DAĞITIMI
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KIZILAY'DAN MANAVGAT'TA YEMEK DAĞITIMI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Manavgat Şubesi, 400 ihtiyaç sahibi aileye yemek dağıttı.

Türk Kızılay Manavgat Şubesi, 400 ihtiyaç sahibi aileye yemek dağıttı.

Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi sürdürdüklerini belirten Türk Kızılay Manavgat Şubesi Başkanı Pınar Kapukaya, koronavirüs salgını nedeniyle turizm bölgesi olan Manavgat'ta bağış sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.

Türk Kızılay Manavgat Şubesi, Antalya İl Başkanlığı ve Genç Kızılay Başkanlığı'nın desteğiyle Manavgat'ta Emek Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıttı. Ramazan ayının bereketini paylaşmak amacıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek dağıtımı yaptıklarını belirten Türk Kızılay Manavgat Şube Başkanı Pınar Kapukaya, "Yemek dağıtımı planlamamız 300 kişiydi ancak 400 kişiye dağıtım yapmayı düşünüyoruz" dedi.

ANTALYA'NIN 19 İLÇESİNDE DE DAĞITIM YAPILIYOR

Türk Kızılay Antalya İl Başkanlığı'nın bir tek mobil aracı olduğunu ve Antalya'nın 19 ilçesine de hizmet götürdüğünü ifade eden Kapukaya, "Manavgat'ta bu ilk organizasyonumuz. İnşallah Ramazan'ın son haftası bir mahallemizde daha dağıtım yapmayı planlıyoruz. Bunlar tamamen Antalya İl Başkanlığımızın katkılarıyla yapıldı, onlara da il başkanımız başta olmak üzere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

KORONAVİRÜS SALGINI BAĞIŞ MİKTARINI DÜŞÜRDÜ

Ramazan ayı süresince yemek dağıtımının yanı sıra diğer yardım faaliyetlerinin de devam ettiğini belirten Kapukaya, "İhtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri dağıtmaya devam ediyoruz. Ailelerimize bir mağazadan alışveriş çeki dağıtıyoruz, telefonlarına kod gönderiyoruz onunla gidip alışveriş yapabilecekler. Yine az da olsa nakit yardımımız var. Ama maalesef listelerimiz çok dolu, malum pandemiden dolayı. Turizm bölgesinde olmamızdan dolayı bölgemizde bağış sıkıntısını çok fazla yaşıyoruz. Ama sağ olsunlar genel merkezimiz pandemi sürecinde bizi çok fazla desteklediler. Onlara da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yemek dağıtımına Genç Kızılay Antalya İl Başkanı Batı Berk Büyüklük de katılırken, dağıtımda 13 Kızılay gönüllüsü görev aldı.

KIZILAY'DAN MANAVGAT'TA YEMEK DAĞITIMI
KIZILAY'DAN MANAVGAT'TA YEMEK DAĞITIMI
KIZILAY'DAN MANAVGAT'TA YEMEK DAĞITIMI
KIZILAY'DAN MANAVGAT'TA YEMEK DAĞITIMI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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