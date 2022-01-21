Kız kardeşini ve kendi eşini bıçakla yaralayıp kaçtı

BURSA'da Oğuzhan K. (27), önce tartıştığ kız kardeşi İrem K.'yı (23) kolundan,ardından eve giderek eşi Mine K.'yı (24) bacağından bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olaydan sonra kaçan Oğuzhan K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

olay, gece geç saatlerde İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'nde meydana geldi. Oğuzhan K., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kardeşi İrem K.'yı kolundan bıçakladı. Yaralı kadın ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oğuzhan K. ise kaçtı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, Oğuzhan K.'nın yakalanması için araştırmalarını sürdürüyor.