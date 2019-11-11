Kız arkadaşını öldürüp parçalara ayıran Rus profesör aleyhine imza kampanyası başlatıldı
Rusya'da genç kız arkadaşını öldürüp cesedini parçalara ayırdığını itiraf eden 63 yaşındaki tarih profesörü Oleg Sokolov hakim karşısına çıktı. Olayın duyulmasının ardınan Sokolov’un başka kadınları da taciz ettiği iddiaları öne sürüldü.
11.11.2019 19:16 | Son Güncelleme: 11.11.2019 19:16
Rusya'da genç kız arkadaşını öldürüp cesedini parçalara ayırdığını itiraf eden 63 yaşındaki tarih profesörü Oleg Sokolov hakim karşısına çıktı.
Mahkemede gözyaşlarına boğulan ve yüzünü elleriyle gizleyen Sokolov, "Yaşanan olaydan dolayı yıkıldım, pişmanım" dedi. Profesörün cinayet suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına hükmedildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com