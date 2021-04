Kıvanç Tatlıtuğ eşi kim? Kıvanç Tatlıtuğ kaç yaşında? Başak Dizer kaç yaşında?

Rol aldığı diziler ve filmler ile sadece Türkiye'de değil birçok ülkede tanınan isim Kıvanç Tatlıtuğ kaç yaşında? Kıvanç Tatlıtuğ eşi kim? Başak Dizer kaç yaşında?

Dizilerde stil danışmanlığı yapan Kıvanç Tatlıtuğ eşi kim? Kıvanç Tatlıtuğ kaç yaşında? Başak Dizer kaç yaşında? Başak Dizer ile ilgili detaylar haberimizde.

KIVANÇ TATLITUĞ KİM, KAÇ YAŞINDA?

Kıvanç Tatlıtuğ (27 Ekim 1983, Adana), Türk oyuncu ve eski manken. Edirneli bir anne ile Boşnak kökenli Adanalı bir babadan dünyaya gelmiştir. 2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur.

İlk olarak Gümüş adlı dizide canlandırdığı Mehmet karakterini canlandıran Tatlıtuğ, ardından Menekşe ile Halil adlı dizide Halil karakterini canlandırmıştır. Ardından Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde oynamıştır. Behlül karakterini canlandırdığı dizide, başrolü Beren Saat ile paylaştı.

2010'da 4 bölümlük konuk oyuncu olarak Ezel dizisinde oynadı ve bu dizide Sekiz karakterini canlandırdı.2011-2013 yılları arasında ise Kuzey Güney adlı dizide Kuzey rolünü oynamıştır. Son olarak Kurt Seyit ve Şura dizisinde, Farah Zeynep Abdullah ile baş rolü paylaşmıştır.

Adana'dayken "Fiskobirlik", "Güney Sanayi", "Çukurova Kulübü", "Devlet Su İşleri" ve "Tarsus Amerikan Kulübü" gibi kulüplerde basketbol oynadı. Ülkerspor'dan teklif gelmesiyle 2 yıl orada oynadı. Ardından 1 yıl Beşiktaş, 1 yıl da Fenerbahçe'de oynadı. Tekrar Beşiktaş'a dönen Tatlıtuğ'un antrenman sırasında sakatlanmasının ardından basketbol kariyeri son bulmuş oldu.

KIVANÇ TATLITUĞ EŞİ KİM?

Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, iş hayatı, özel yaşamı ile merak ediliyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti 20 Şubat 2016'da evlenmişti. Paris'te sade bir törenle evlenen çiftin düğününe 50 kişi katıldı.