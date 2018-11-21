Kitap Okuyan Öğrencilere Umre Ödülü

Gaziantep Valiliği himayesinde Şahinbey Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü işbirliğinde hayata geçirilecek olan "Ödüllü Kitap Okuma Yarışması" ile ilgili protokol imzalandı. Protokol ile birlikte dereceye giren 164 öğrenci öğretmenleri ile birlikte umreye gönderilecek

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu arasında imzalanan protokol ile Şahinbey ilçesindeki 66 liseden 46 bin öğrencinin katılacağı ödüllü kitap okuma yarışması sonucunda dereceye giren 164 öğrenci öğretmenleri eşliğinde Umreye gönderilecek. Protokol imza töreni öncesi projeyle ilgili bir değerlendirmede bulunan Vali Gül, belediyelerin, altyapıyla, kendi alanındaki işlerle uğraşırken vatandaşa dokunan, hayatın her alanında olan kurumlar olduğunu belirtti. Gül; "Şahinbey Belediyemiz geçmişte de şimdi de bu anlamda önemli projelere katkı veriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Kırk Hadis Kırk Yorum kitabını öğrencilere okutmakla aslında hem aileye yardımcı oluyoruz, hem çocuk kendisine yardımcı oluyor hem de emniyete yardımcı oluyoruz. Zaman zaman hemşehrilerimiz bizlere çeşitli şikayetlerde bulunuyorlar, korna çalmasın, trafikte daha düzgün hareket edilsin, emniyet kemeri takılsın, kötü alışkanlıkları olmasın gibi ama bunların hepsi eğitimden geçiyor. Çocuklarımızı güzel yetiştirebilirsek, emniyete daha az suç gider, aileler daha az yıpranır, kendi hayatında ve iş hayatında daha başarılı olur. Böyle projelerle Milli Eğitim Bakanlığımızın değerler eğitimine de önemli katkı veriliyor" dedi.

164 öğrencinin umreye gitmesinin öğrencilerin kendi hayatlarında da önemli bir kazanım, olduğunu dile getiren Gül, aynı zamanda da ailesi ve diğer çocuklar için de birer örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Vali Gül; "Bu projeyi tüm sivil toplum örgütleri ile bütün belediyeler ve hayırseverler ile uygulayabiliriz. Bizim 550 binin üzerinde öğrencimiz var, dolayısıyla da hep birlikte buna benzer projeler uyguladığımızda Gaziantep daha yaşanabilir bir şehir haline gelmiş olacak diyerek Şahinbey Belediyesine, başkanımıza, öğrencilere, öğretmenlere ve tüm ekibe teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Her Okulun Bir Okul Takımı Olsun"

Okullarda, okul takımlarının olmasının önemine de değinen Vali Gül; "Bundan sonraki süreçte de inşallah her yerde yapacağız ama Şahinbey'de de okullarda her okulun birer okul takımı olsun. Bu takımın ne olduğu çok önemli değil ama çocukların bireysel sporların dışında takım sporları yaptıkları onunla heyecanlandıkları onlarla sevinçlerini paylaştıkları bir yapı oluşturmak istiyoruz. Tüm okulların okul takımları olsun, bunlar kendi aralarında maç yapsın, o amatör ruhu gelişsin. Önceden mahalle anlamında bir amatör ruh vardı ama artık mahallelerimiz büyüdü ama okul eksenli, cami eksenli daha ulaşılabilir bir yapıda birleşilebilir" dedi.

Projenin amacının kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, "Birçok öğrencimiz var bu kitapları alamayacak durumda. Kendimiz satın alarak iki buçuk milyonun üzerinde kitabı öğrencilerimize dağıttık, bunu sadece öğrenciler değil evde kardeşleri anne babaları da okuyor, okuma alışkanlığı kazanıyor. Dinimizin ilk emri de oku! İnşallah bu kapsamda öğrencilerimize kitap dağıtmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yapılan değerlendirmelerin ardından protokole imzalar atıldı. - GAZİANTEP