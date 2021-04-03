Kısıtlamalı cumartesi gününde tarihi meydanlar boş kaldı
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Kısıtlamalı cumartesi gününde tarihi meydanlar boş kaldı

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Kısıtlamalı cumartesi gününde tarihi meydanlar boş kaldı

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması artan vaka sayısı nedeniyle geri gelirken İstanbul'da boş kalan tarihi meydanlar drone ile havadan görüntülendi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması artan vaka sayısı nedeniyle geri gelirken İstanbul'da boş kalan tarihi meydanlar drone ile havadan görüntülendi. Kısıtlama nedeniyle boş kalan Eminönü, Sultanahmet ve Ayasofya Meydanı'nda sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kırmızı kategoride bulunan 58 şehirde dün akşam 21.00'den itibaren 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Çok yüksek riskli iller arasında olan İstanbul'da 1 Mart'ta başlayan kontrollü normalleşme süreciyle birlikte cumartesi günleri bir ay boyunca kısıtlamasız geçmişti. Normalleşme takvimine göre çok yüksek riskli iller olan İstanbul'da kısıtlama saatleri cuma günü akşam 21.00 itibaren Pazartesi sabahı 05.00'e kadar oldu. Kısıtlamalı başlayan cumartesi gününde ise tarihi meydanlar boş kaldı. Sessizliğin hakim olduğu Eminönü, Sultanahmet ve Ayasofya Meydanı drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kısıtlamalı cumartesi gününde tarihi meydanlar boş kaldı
Kısıtlamalı cumartesi gününde tarihi meydanlar boş kaldı
Kısıtlamalı cumartesi gününde tarihi meydanlar boş kaldı
Kısıtlamalı cumartesi gününde tarihi meydanlar boş kaldı
Kısıtlamalı cumartesi gününde tarihi meydanlar boş kaldı
Kısıtlamalı cumartesi gününde tarihi meydanlar boş kaldı
Kısıtlamalı cumartesi gününde tarihi meydanlar boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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