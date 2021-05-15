Kısıtlamaların son günlerinde Uşak'ta denetlemeler devam ediyor

Kısıtlamaların son günlerinde Uşak'ta denetlemeler devam ediyor Uşak'ta sokağa çıkma kısıtlamaların son günlerinde yapılan kontroller ve denetimler hız kesmeden devam ediyor.

Kısıtlamaların son günlerinde Uşak'ta denetlemeler devam ediyor

UŞAK - Uşak'ta sokağa çıkma kısıtlamaların son günlerinde yapılan kontroller ve denetimler hız kesmeden devam ediyor. Öte yandan ikinci defa açık olan pazar yerlerinde de görevliler tarafından vatandaşlara sosyal mesafe ve maske takmaları konularında da uyarılarda bulunuldu.

Geçtiğimiz günlerde alınan kararlar doğrultusunda korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayını kapsayan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacağı belirtilmişti. 29 Nisan Perşembe günü saatler 19.00'da kısıtlama ülke genelinde başladı. Bu kapsamda Uşak'ta bir çok noktada İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler denetim noktası oluşturdu.

Denetim noktalarında araçlar incelenirken araç içerisindeki sürücü ve yolcuların da kısıtlamadan muaf tutan belgeleri kontrol edildi. Belgesi olmayan vatandaşlara gerekli yaptırımlar uygulandı. Öte yandan kısıtlama döneminde ikinci defa açılan pazar yerlerinde de polis ve bekçi ekiplerince vatandaşlar sosyal mesafe ve maske takımı hakkında uyarılar yapılırken belediye ekiplerince de anonslar geçildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ