Kısıtlama izninde sokağa spor yapmak için çıkıyor
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Kısıtlama izninde sokağa spor yapmak için çıkıyor

05.12.2020 10:55 | Son Güncelleme: 05.12.2020 10:59
Kısıtlama izninde sokağa spor yapmak için çıkıyor

DÜZCE (İHA) –Korona virüs salgını tedbirleri nedeni ile 20 yaş altındaki kişilerin sokağa çıkması kısıtlandırılmış, her gün saat 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilmişti.

DÜZCE (İHA) –Korona virüs salgını tedbirleri nedeni ile 20 yaş altındaki kişilerin sokağa çıkması kısıtlandırılmış, her gün saat 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilmişti. Düzce'de 16 yaşındaki Arda Çatanaoğlu, sokağa çıkma izinin de Düzce stadyumuna gelerek spor yaparak zinde kalıyor.

Ülke genelinde korona virüs salgınının artması sonrasında 20 yaş altındaki kişiler için Bilim Kurulu'nun önerileri sonrasında sokağa çıkması sınırlandırıldı. Her gün saat 13.00 ila 16.00 arasında sokağa çıkabilen 20 yaş altındaki çocuklardan birisi olan 16 yaşındaki Arda Çatanaoğlu, izin sıralarında Düzce stadyumuna gelerek spor yapıyor. İzin vaktinde stadyuma gelerek ip atlayan, spor hareketleri yapan ve koşu yaparak zinde kalan Çatanaoğlu, salgından öncede spor yaptığını, salgın sonrasında spor branşının kapandığını bu nedenle stadyuma geldiğini belirten, Çatanaoğlu, "Normal zamanlarda da spor yapıyordum. Pandemi olunca yaptığım spor askıya alındı. Bende buraya koşmaya geliyorum. Dışarı çıkma saatimi spor yaparak kullanıyorum. Spor yapmayı seviyorum. Havanın kirli olması önemli bir şey ama o gün ki halim nasılsa, çok canım sıkılırsa spor yapmaya yine gelirim" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kısıtlama izninde sokağa spor yapmak için çıkıyor
Kısıtlama izninde sokağa spor yapmak için çıkıyor
Kısıtlama izninde sokağa spor yapmak için çıkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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