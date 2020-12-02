Kış mevsiminde doğal kurutmalıklara ilgi arttı
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Kış mevsiminde doğal kurutmalıklara ilgi arttı

02.12.2020 12:26 | Son Güncelleme: 02.12.2020 13:24

- Kış mevsiminde doğal kurutmalıklara ilgi arttı Şanlıurfa'da rengarek kurutmalıklara ilgi yoğun Şanlıurfa'da yapılan kurutmalık sebzelerden patlıcan, biber, acur, bamya gibi ürünler, kış mevsimin gelmesiyle yoğun ilgi görüyor.

- Kış mevsiminde doğal kurutmalıklara ilgi arttı

Şanlıurfa'da rengarek kurutmalıklara ilgi yoğun

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yapılan kurutmalık sebzelerden patlıcan, biber, acur, bamya gibi ürünler, kış mevsimin gelmesiyle yoğun ilgi görüyor.

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Şanlıurfa'da tarihi çarşılar bölgesini rengarenk görünümüyle süsleyen kurutmalık sebzeler, kış mevsimin gelmesiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini artırdı. Kış mevsimi için önemli yer tutan kurutulmuş dolmalık patlıcan, isot, bamya gibi yöresel ürünler eşit büyüklükte ve kadınların tek tek elleriyle oydukları ürünler açık alanlarda oluşturulan doğal bir yöntem olan güneş altında kurutulmasıyla hazırlanır. Kurutulan yöresel ürünler daha sonra 50 adet şeklinde iplere geçiriliyor. Hazır hale getirilen ürünler satışa sunuluyor.

"Yöresel doğal ürünlere ilgi arttı"

Kış mevsiminin gelmesiyle kurutmalıklara ilgi arttığını belirten esnaf Mehmet Yücel, "Kış mevsimin gelmesiyle vatandaşlar hazırlıklarını yapıyor. Son zamanlarda havaların iyice soğumasıyla vatandaşlar yöresel kış ürünlerine rağbet ediyor. Dolmalık, acur, patlıcan, isot, bamya gibi ürünler çok tercih ediliyor. İnsanlar bu dönemde kış ürünlerine daha çok ilgi gösteriyor. Ürünlerimiz doğaldır" dedi.

Tarihi çarşılar bölgesinde yöresel doğal kurutmalık ürünler olan patlıcan, acur, isot alan vatandaşlarda, kış mevsiminin gelmesiyle hazırlık yaptıklarını ifade ettiler.

Kış mevsiminde doğal kurutmalıklara ilgi arttı
Kış mevsiminde doğal kurutmalıklara ilgi arttı
Kış mevsiminde doğal kurutmalıklara ilgi arttı
Kış mevsiminde doğal kurutmalıklara ilgi arttı
Kış mevsiminde doğal kurutmalıklara ilgi arttı
Kış mevsiminde doğal kurutmalıklara ilgi arttı
Kış mevsiminde doğal kurutmalıklara ilgi arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SİNAN ÖZDEMİR

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