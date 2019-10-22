Kırşehir'de NRP uygulayıcı eğitimleri düzenlendi

22.10.2019 16:54

Kırşehir Sağlık Müdürlüğü 5 ilin sağlık personelinin katılımıyla Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) düzenledi.

Kırşehir Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, müdürlük koordinesinde yapılan NRP uygulayıcı eğitimleri Kırşehir ile Ankara, Niğde, Sivas ve Kahramanmaraş'ta görevli Sağlık Bakanlığı personellerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ahi Evran Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen eğitim programında konuşan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ali Bulut, bebek ve çocuk ölümlerinde önemli azalmalar sağlamak amacıyla eğitimlerin önemli olduğunu aktardı.

Kırşehir'in de aralarında olduğu 5 ilin sağlık personellerinin katılımıyla düzenlenen eğitimlerin ardından başarılı sağlık personellerine sertifika verilecek.

Programa İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yetiş, Başkan Yardımcısı Dr. Sadettin Doğangün, Sağlık Bakanlığı eğitimcileri ve sağlık personelleri katıldı.

Kaynak: AA