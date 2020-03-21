Kırşehir Belediyesi, Pazar yerlerini dezenfekte etti KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından halkın yoğun kullandığı kapalı Pazar yeri, Aşıkpaşa ve Cumartesi Pazar alanlarında dezenfekte işlemleri yapıldı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından halkın yoğun kullandığı kapalı Pazar yeri, Aşıkpaşa ve Cumartesi Pazar alanlarında dezenfekte işlemleri yapıldı.

Cumartesi günleri kurulan Aşıkpaşa Pazar yeri ve Pazar günleri kurulan kapalı Pazar yeri alanları vatandaş gelmeden temizlenerek dezenfekte edildi. Yapılan dezenfekte çalışmaları Kırşehirlilerin yoğun kullandığı alanlarda aralıksız şekilde sürdürülüyor. Pazar yeri alanları kurulum öncesi ve Pazar sonrasında da dezenfekte edilecek.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, vatandaşların pazar alış-verişlerini daha sağlıklı ve güvenli ortamda yapmaları için pazar yerlerini dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam edeceğini söyledi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA