Kırşehir, 22 Yaş Altı Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

KIRŞEHİR (AA) - Boks Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan 22 Yaş Altı Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Kırşehir'de yarın başlayacak.

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, kurum binasında düzenlediği basın toplantısında, Aşık Paşa Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyonanın 14 Ocak'ta tamamlanacağını belirterek, sporseverleri salona davet etti.

Müsabakalara en az 750 sporcunun katılımını beklediklerini vurgulayan Şahin, "Antrenörü, idarecisiyle birlikte de 1000'e yakın boksa gönül vermiş insanı şehrimizde ağırlayacağız. Yarın başlayacak müsabakalarla ilgili tören Aşık Paşa Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Törene Boks Federasyonu Başkanı'mız da katılacak." dedi.

Boksta Kırşehir'den Avrupa 3'üncüsü çıktığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bu spor branşını sevdirmek ve milli sporcular yetiştirmek için çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Alnımızın akıyla şehrimize yakışır şekilde şampiyonamızı tamamlayacağız. Sadece boksta değil, federasyon başkalarıyla görüşerek çeşitli branşlardaki turnuvalara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Bu şampiyonaya tüm sporseverleri ve boksseverleri davet ediyoruz."

Basın toplantısına Türkiye Boks Federasyonu Kırşehir İl Temsilcisi Zafer Çam, 2021 Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 3'üncü olan Yoncagül Yılmaz ve antrenörler de katıldı.

AA / Abdullah Yıldız - Spor Haberleri

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