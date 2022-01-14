VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Vize'de gizli buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yapıldı.

Vize Belediyesinden yapılan açıklamada, bölgede sağanak ve kar yağışının ardından cadde ve sokaklarda gizli buzlanmaların meydana geldiği bildirildi.

Ekiplerinin belirli aralıklarla tuzlama çalışması gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, kazalara mahal vermemek için ekiplerin gece gündüz mesailerini sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, sürücülerin de gizli buzlanmalara karşı tedbirleri olması gerektiği belirtildi.

İğneada Belediyesinde TİS imzalandı

İğneada Belediyesi ile Tüm Yerel Sen arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzaladı.

Belediye Başkanı Tahir Işık'ın makamında gerçekleştirilen törende, Tüm Yerel Sen Kırklareli Şube Başkanı Salih Canbaz tarafından imzalandı.

Işık, konuşmasında sözleşmenin 2022-2023 yıllarını kapsadığını belirtti.

Toplu iş sözleşmesinin hayırlı olması temennisinde bulunan Işık, "Demokrasilerin ölçüsü ne kadar örgütlü bir toplum olduğuyla ilgilidir. Çalışanlarımızın daha iyi bir maaşla, daha refah seviyesi yüksek bir ortamda yaşamasını istiyorum. Belediyemizde gelirler belli ve bu gelirleri hakça dağıtmaya çalışıyorum. Sözleşmenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

AA / Nihat Evren - Son Dakika Haberleri

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