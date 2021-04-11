Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar Kaymakamı Mehmet Kılıç ile Belediye Başkanı İhsan Talay, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Pınarhisar Kaymakamı Mehmet Kılıç ile Belediye Başkanı İhsan Talay, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Kılıç, polis ekiplerine görevlerinde başarılar diledi.

Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünün kutlu olmasını temenni eden Kılıç, halkın ve vatanın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden 24 saat esasına göre fedakarca çalıştığını belirtti.

Talay da "Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." dedi.

Temizlik çalışması

Demirköy ilçesinde sokak temizliği çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Recep Gün Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin temizlik çalışmalarını inceledi.

Sağlıklı ve temiz bir çevre için başlatılan temizlik çalışmalarının sürdürüldüğü ifade eden Gün ekiplerin ilçe genelinde hummalı çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Cadde ve sokaklar ile yağmursuyu olukları ve mazgalların temizlendiğini anlatan Gün, temiz bir çevre için herkese büyük sorumluluk düştüğünü bildirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran