Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

11.10.2020 10:25 | Son Güncelleme: 11.10.2020 10:28
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, "Dijital Eğitim Seferberliği" başlattıklarını bildirdi.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, "Dijital Eğitim Seferberliği" başlattıklarını bildirdi.

Ilık, yaptığı açıklamada, Habitat Derneği iş birliğinde bireyleri, toplulukları ve işletmeleri bir araya getirerek, büyümeleri için ihtiyaç duydukları becerilere, kaynaklara ve bilgilere erişmelerine yardımcı olmayı amaçladıklarını belirtti.

Çalışma kapsamında Türkiye toplumunun ve ekonomisinin dijitalleşmesine odaklanan bir dizi farkı eğitime, programa ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapılacağını anlatan Ilık, eğitimlerin her yaş aralığından vatandaşların katılabileceğini ifade etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şen'e ziyaret

Kırklareli Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen'i ziyaret etti.

Şen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin tanıtımına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Çakır, "Trakya Mutfak Kültürü ve Yemekleri" kitabından Şen'e hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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