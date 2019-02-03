Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli'nde üç köy ve iki mahallede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.



TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kent merkezine bağlı Çeşmeköy, Karahamza ve Çayırlı köyleri ile Babaeski ilçesinin Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerine 4 Şubat Pazartesi günü enerji verilmeyecek.



Söz konusu kesintiler, köylerde 12.00-14.00, mahallelerde ise 09.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak.



Kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli önlemleri almaları istendi.

Kaçak avcılıkla mücadele

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, kaçak avlanmaya karşı denetimler sürüyor.

Yapılan yazılı açıklamada, son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde başka hayvanları çekmek için tuzak olarak kullanılan kanatları kesilmiş 22 yaban ördeğinin ele geçirildiği belirtildi.

Ele geçirilen ördeklerin tedavi altına alındığı ifade edilen açıklamada, ördeklerin tedavilerinin doğal ortamına salınacağı bildirildi.

Açıklamada, ekiplerin denetimlerini aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.

Kan bankası bilgi sistemi oluşturuldu

Üsküp Belediyesince kan bankası bilgi sistemi oluşturuldu.

Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık alanında belediye olarak önemli bir adım attıklarını belirtti.

Acil durumlarda dayanışma ruhunun bir örneğini sergilemek istediklerini ifade eden Kasap, kan ihtiyacı olduğu durumlarda hızlı bir şekilde organize olabilmek amacıyla kan bankası bilgi sistemi oluşturduklarını söyledi.

Sistemde 165 kayıtlı kişi ve kan bilgisi bulunduğunu aktaran Kasap, "Üsküplüler olarak hızlı bir şekilde organize olup ihtiyaç sahibi hemşerimize yardımcı olabilmek için kan bankası bilgi sistemi oluşturduk. Kanın ne zaman kime lazım olacağı belli değil. Sağlıkta tek yürek olabilmek için oluşturduğumuz sistem sayesinde acil durumlarda dayanışma ruhunun bir örneği olarak kan tedariğini hemen sağlamış olacağız. Şuanda sistemde 165 belde halkımızın kaydı var. Daha da artacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA