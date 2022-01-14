Kırklareli'nde doluluk oranı artan göletlerde suların kontrolsüz akacağı belirtildi

KIRKLARELİ (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli 112 Şube Müdürlüğü, sağanak ve kar erimelerinin ardından doluluk seviyesi artan üç göletten kontrolsüz su akacağını belirtti.

DSİ Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Turgutbey, Sarıcali ile Sofuhalil göletleri rezervuarlarının dolduğu ve bu nedenle suyun kontrolsüz akacağı belirtildi.

Açıklamada vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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