Kırklareli'nde doluluk oranı artan göletlerde suların kontrolsüz akacağı belirtildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde doluluk oranı artan göletlerde suların kontrolsüz akacağı belirtildi

Kırklareli'nde doluluk oranı artan göletlerde suların kontrolsüz akacağı belirtildi
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli 112 Şube Müdürlüğü, sağanak ve kar erimelerinin ardından doluluk seviyesi artan üç göletten kontrolsüz su akacağını belirtti.

KIRKLARELİ (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli 112 Şube Müdürlüğü, sağanak ve kar erimelerinin ardından doluluk seviyesi artan üç göletten kontrolsüz su akacağını belirtti.

DSİ Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Turgutbey, Sarıcali ile Sofuhalil göletleri rezervuarlarının dolduğu ve bu nedenle suyun kontrolsüz akacağı belirtildi.

Açıklamada vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Ordu'nun 6 ilçesinde okullara 'kar' tatili

Ordu'nun 6 ilçesinde okullara 'kar' tatili

 Van'da okullara 'kar' tatili

Van'da okullara 'kar' tatili

 Son dakika... Köyceğiz Gölü taştı, ev ve iş yerlerini su bastı (2)

Son dakika... Köyceğiz Gölü taştı, ev ve iş yerlerini su bastı (2)

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title