Kırklareli'nde 371 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince ayçiçeği tarlalarında 371 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince ayçiçeği tarlalarında 371 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinin Karaağaç ve Babaeski ilçesinin Nadırlı köylerinde E.Ö, S.K, İ.K, İ.Ç, ve Ş.K'ye ait ayçiçeği ekili tarlalarda kendiliğinden yetiştiği belirlenen Hint keneviri olduğu bilgisini aldı.

Tarlalarda yapılan incelemede 371 bin kök Hint keneviri tespit edildi.

Ekipler, kenevirlere el koydu. İl Jandarma Komutanlığına götürülen tarla sahiplerinin ifadesine başvuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop