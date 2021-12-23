Kırklareli'de 11 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
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Kırklareli'de 11 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'de 11 kaçak göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'ne yasa dışı yollarla giren 11 kaçak göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'ne yasa dışı yollarla giren 11 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler köyü ve Demirköy ilçesinde yabancı uyruklu şahısların olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada, Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakaladı.

Yakalanan 3 kaçak göçmen, Bulgar polisi tarafından darp edilerek Türkiye'ye geri gönderildiğini iddia etti. Kaçak göçmenler, jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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