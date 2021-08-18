Kırka'da Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıtıldı
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Kırka'da Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıtıldı

Kırka'da Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesinde Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıtıldı.

Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesinde Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıtıldı.

Eskişehir Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde, Eti Maden Kırka Bor işletmeleri tarafından Muharrem ayı nedeniyle Eti Maden Kırka Bor işletmesinde ve Kırka merkezinde vatandaşlara hazırlanan noktalarda aşure dağıtımı yapıldı. Eti Maden Kırka Bor İşletme Müdürü Ersan Ayten, "Muharrem ayı nedeniyle çalışanlarımıza ve Kırka mahallemize aşure dağıtımında bulunduk. Muharrem ayının birlik ve beraberliğimizin perçinleşmesine vesile olmasını temenni ederim" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kırka'da Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıtıldı
Kırka'da Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıtıldı
Kırka'da Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıtıldı
Kırka'da Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıtıldı
Kırka'da Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıtıldı
Kırka'da Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kırka'da Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıtıldı - Haberler
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