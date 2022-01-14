Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu'ndan Mahalle Konağı'ndaki kadınlara ziyaret

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Aşağı Mahmutlar Mahalle Konağı'nı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kadın kursiyerlerle sohbet eden Tekbıyıkoğlu, bu gibi kursların sosyalleşme yeri olduğunu ve mahalle kültürünü yaşattığını belirtti.

Tekbıyıkoğlu, ziyarette kadınlara "KADES" uygulaması hakkında da bilgi vererek, her kadının uygulamayı indirmesini istedi.

Belediye Başkanı Saygılı da mahallelerde bu tür konakların sayısını artırarak kadınları sosyal hayatın içine çekmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Konaklarda düzenlenen kurslara katılan kadınların el becerilerini ve yeteneklerini geliştirdiklerini aktaran Saygılı, ürünlerini de satma imkanına kavuşan kadınların aile ekonomilerine de katkı sağladığını kaydetti.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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