Kırıkkale'de YHT hattı inşaatından hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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Kırıkkale'de YHT hattı inşaatından hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

14.12.2020 14:33 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:37
Kırıkkale'de YHT hattı inşaatından hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı inşaatından demir çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı inşaatından demir çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadıoğlu Mahallesi'nde devriye yaptığı sırada, yüksek hızlı tren hattı tünel inşaatının olduğu bölgede, bir şüphelinin inşaattaki demirleri kamyonete yüklediğini fark etti.

İnşaattan demir çaldığı tespit edilen H.A, suçüstü yakalandı.

Gözaltına alının şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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