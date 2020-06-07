Kırıkkale'de trafik kazası: 3 yaralı
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Kırıkkale'de trafik kazası: 3 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de trafik kazası: 3 yaralı
07.06.2020 09:48 | Son Güncelleme: 07.06.2020 09:51

Kırıkkale'de kontrolden çıkan iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet B. idaresindeki 06 ARR 78 plakalı otomobil ile Erkal H.'nin kullandığı 71 BH 199 plakalı otomobilin çarpıştı. Kazada iki araç sürücüsü ile yolcu Gülcan B. yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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