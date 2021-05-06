Kırıkkale'de 'şok' denetim; 64 kişiye 260 bin TL ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'de 'şok' denetim; 64 kişiye 260 bin TL ceza

Kırıkkale'de 'şok' denetim; 64 kişiye 260 bin TL ceza
Demirören Haber Ajansı / Burak CAN - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'de, 'tam kapanma' sürecinde il genelinde yapılan 'şok' denetim uygulamasında 64 kişiye 260 bin TL ceza kesildi.

KIRIKKALE'de, 'tam kapanma' sürecinde il genelinde yapılan 'şok' denetim uygulamasında 64 kişiye 260 bin TL ceza kesildi. 

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen şok denetim uygulaması kapsamında polis ve İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince ortak denetim yapıldı. Kentin farklı cadde ve sokaklarında gün boyu yapılan denetimlerde 'HES kodu' ve 'izin belgeleri' kontrol edildi. Kontrollerde, yüzde 50 kapasiteyi aştığı için taş ocağı çalışanlarını taşıyan servis aracının şoförüne 4 bin 50 TL para cezası kesildi. İl genelinde yapılan denetimlerde izin belgeleri olmayan 64 kişiye 260 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, İl Emniyet Müdürü Gunter Şenses de kontrol noktaların ziyaret ederek, denetimlerin sıkı tutulması talimatını verdi.


Kırıkkale'de 'şok' denetim; 64 kişiye 260 bin TL ceza
Kırıkkale'de 'şok' denetim; 64 kişiye 260 bin TL ceza
Kırıkkale'de 'şok' denetim; 64 kişiye 260 bin TL ceza
Kırıkkale'de 'şok' denetim; 64 kişiye 260 bin TL ceza
Kırıkkale'de 'şok' denetim; 64 kişiye 260 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

Polis, ikametlerinden 187 kilometre ötede bulunan gençlerin 'sigara' yalanına kanmadı
Polis, ikametlerinden 187 kilometre ötede bulunan gençlerin 'sigara' yalanına kanmadı
Polisi şaşkına çeviren kumar baskını
Polisi şaşkına çeviren kumar baskını
16 yaşındaki genç kız, çatıya çıkarak intihara kalkıştı
16 yaşındaki genç kız, çatıya çıkarak intihara kalkıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Faik Öztrak Ruhsar Pekcan Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Müge Anlı Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Abdullah Avcı Fırat Aydınus Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de 'şok' denetim; 64 kişiye 260 bin TL ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 03:32:05. #1.16#

title