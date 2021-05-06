Kırıkkale'de 'şok' denetim; 64 kişiye 260 bin TL ceza

KIRIKKALE'de, 'tam kapanma' sürecinde il genelinde yapılan 'şok' denetim uygulamasında 64 kişiye 260 bin TL ceza kesildi.

KIRIKKALE'de, 'tam kapanma' sürecinde il genelinde yapılan 'şok' denetim uygulamasında 64 kişiye 260 bin TL ceza kesildi.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen şok denetim uygulaması kapsamında polis ve İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince ortak denetim yapıldı. Kentin farklı cadde ve sokaklarında gün boyu yapılan denetimlerde 'HES kodu' ve 'izin belgeleri' kontrol edildi. Kontrollerde, yüzde 50 kapasiteyi aştığı için taş ocağı çalışanlarını taşıyan servis aracının şoförüne 4 bin 50 TL para cezası kesildi. İl genelinde yapılan denetimlerde izin belgeleri olmayan 64 kişiye 260 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, İl Emniyet Müdürü Gunter Şenses de kontrol noktaların ziyaret ederek, denetimlerin sıkı tutulması talimatını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN