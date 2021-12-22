Kırıkkale'de sobadan zehirlenen karı- koca tedaviye alındı - Haberler
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Kırıkkale'de sobadan zehirlenen karı- koca tedaviye alındı

Kırıkkale'de sobadan zehirlenen karı- koca tedaviye alındı
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Duran (71) ve Fadime Atak (71) çifti, tedaviye alındı.

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Duran (71) ve Fadime Atak (71) çifti, tedaviye alındı.

Altıntaş Mahallesi'nde oturan Fadime ve Duran Atak çifti, akşam saatlerinde fenalaştı. Çiftin, 112'yi arayıp durumu bildirmesi üzerine eve sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen karı- koca, yapılan ilk müdahalenin ardından Keskin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftin durumunun iyi olduğu belirlendi.


Kırıkkale'de sobadan zehirlenen karı- koca tedaviye alındı

Kırıkkale'de sobadan zehirlenen karı- koca tedaviye alındı

Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Son Dakika Haberleri

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