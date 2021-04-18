Kırıkkale'de ruhsatsız kıraathanede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye 44 bin 180 lira ceza kesildi
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Kırıkkale'de ruhsatsız kıraathanede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye 44 bin 180 lira ceza kesildi

Kırıkkale'de ruhsatsız kıraathanede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye 44 bin 180 lira ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek ruhsatsız kıraathanede okey ve iskambil oynayan 5 kişi ve iş yeri sahibine 44 bin 180 lira ceza uygulandı.

Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek ruhsatsız kıraathanede okey ve iskambil oynayan 5 kişi ve iş yeri sahibine 44 bin 180 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir kıraathanede oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İş yerine giden ekipler, 5 kişinin okey ve iskambil oynadığını tespit etti.

İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 5 kişi ve iş yeri sahibine 6 bin 250'şer liradan 37 bin 500 lira ceza kesti.

Polis ekipleri de oyun oynayan 5 kişiye, "5326 Sayılı Kabahatler Kanunu" kapsamında ayrıca 6 bin 680 lira idari para cezası verdi.

İş yerini ruhsatsız çalıştırdığı öğrenilen Y.E. hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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