Kırıkkale'de kargo kamyonunda 3 ton kaçak tütün ele geçirildi
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Kırıkkale'de kargo kamyonunda 3 ton kaçak tütün ele geçirildi

Kırıkkale'de kargo kamyonunda 3 ton kaçak tütün bulundu.

03.03.2020 21:20 | Son Güncelleme: 03.03.2020 21:20
Kırıkkale'de kargo kamyonunda 3 ton kaçak tütün ele geçirildi

'de kargo kamyonunda 3 ton kaçak tütün bulundu.


İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Hasandede köyünde yol kontrolü yaptıkları sırada 'dan İstanbul'a giden bir kargo kamyonunu durdurdu.

Jandarma ekipleri, narkotik dedektör köpeği "Cesur" ile araçta yaptığı aramada 3 ton kaçak tütün ele geçirdi.

Sürücü gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

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