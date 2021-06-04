Kırgızistan'dan, sınır sorunu nedeniyle Tacikistan'a nota

Kırgızistan, sabah saatlerinde Tacikistan askerlerinin Oş bölgesi Çon Alay ilçesine sınırlarına sınır kesimine konteyner yerleşmesinin ardından Tacikistan'a nota gönderdi.

Kırgızistan, sabah saatlerinde Tacikistan askerlerinin Oş bölgesi Çon Alay ilçesine sınırlarına sınır kesimine konteyner yerleşmesinin ardından Tacikistan'a nota gönderdi.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınır sorunuyla ilgili anlaşmazlıklar sürüyor. Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti, yerel saatle 03.00 sıralarında Tacikistan askerlerinin Kırgızistan'ın Oş bölgesine bağlı Çon Alay ilçesi sınırlarına girerek konteyner yerleştirmesi üzerine söz konusu sınır kesiminde tansiyonun yükseldiğini açıklamıştı. Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tacikistan askerlerini Kırgızistan sınırlarına kasten girmesi nedeniyle bakanlığa çağırılan Tacikistan'ın Bişkek büyükelçisine nota verildiği belirtildi. Açıklamada Tacikistan Büyükelçisine, Tacikistan tarafının daha önce sağlanan Kırgızistan-Tacikistan sınırının belirlenmesi konularıyla ilgili hükümet heyetleri seviyesindeki anlaşmaları ihlal edilerek bir daha kışkırtıcı eylemleri yaptığını ve bunun iki ülke sınırındaki durumun tırmanmasına yol açabileceği aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca daha önce sağlanan anlaşmalara rağmen Tacikistan sınır muhafızlarının telefon aramalarına cevap vermediği böylece tansiyonun düşürülmesi için müzakerelerden kaçındığı ifade edildi. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı