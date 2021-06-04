Kırgızistan'dan, sınır sorunu nedeniyle Tacikistan'a nota
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kırgızistan'dan, sınır sorunu nedeniyle Tacikistan'a nota

Kırgızistan'dan, sınır sorunu nedeniyle Tacikistan'a nota
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kırgızistan, sabah saatlerinde Tacikistan askerlerinin Oş bölgesi Çon Alay ilçesine sınırlarına sınır kesimine konteyner yerleşmesinin ardından Tacikistan'a nota gönderdi.

Kırgızistan, sabah saatlerinde Tacikistan askerlerinin Oş bölgesi Çon Alay ilçesine sınırlarına sınır kesimine konteyner yerleşmesinin ardından Tacikistan'a nota gönderdi.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınır sorunuyla ilgili anlaşmazlıklar sürüyor. Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti, yerel saatle 03.00 sıralarında Tacikistan askerlerinin Kırgızistan'ın Oş bölgesine bağlı Çon Alay ilçesi sınırlarına girerek konteyner yerleştirmesi üzerine söz konusu sınır kesiminde tansiyonun yükseldiğini açıklamıştı. Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tacikistan askerlerini Kırgızistan sınırlarına kasten girmesi nedeniyle bakanlığa çağırılan Tacikistan'ın Bişkek büyükelçisine nota verildiği belirtildi. Açıklamada Tacikistan Büyükelçisine, Tacikistan tarafının daha önce sağlanan Kırgızistan-Tacikistan sınırının belirlenmesi konularıyla ilgili hükümet heyetleri seviyesindeki anlaşmaları ihlal edilerek bir daha kışkırtıcı eylemleri yaptığını ve bunun iki ülke sınırındaki durumun tırmanmasına yol açabileceği aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca daha önce sağlanan anlaşmalara rağmen Tacikistan sınır muhafızlarının telefon aramalarına cevap vermediği böylece tansiyonun düşürülmesi için müzakerelerden kaçındığı ifade edildi. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Fatma Şahin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Mert Günok Abdullah Avcı Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırgızistan'dan, sınır sorunu nedeniyle Tacikistan'a nota - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 14:04:54. #1.16#

title