KİPTAŞ Pendik Arkatlı Evleri'nin temeli atıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın "Pendik Arkatlı Evleri"nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Çamçeşme Mahallesi Fabrika Sokak üzerinde kurulan şantiye alanında gerçekleştirilen temel atma töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ekonomik zorluklara rağmen böylesi bir yatırımı başlatmanın değerli bir adım olduğunu söyledi.

İmamoğlu, temeli atılan projenin kentsel dönüşüme katkı sağlayıcı kaynak elde etme amaçlı olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Bugün burada atacağımız temelin aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve KİPTAŞ olarak kaynak elde etmeyle ilgili gerçekleştirdiğimiz bir proje olduğunun altını çizmek istiyorum. KİPTAŞ Pendik Arkatlı Evlerde özellikle insan odaklı, şehircilik anlayışımızı gösteren bugünün yeşil bir kent var etme çabası içerisinde insanlarımızın taleplerini karşılayan bir tasarımla, bir mimari üslupla, tarzla buranın olgunlaşması bizim için ayrı bir sevindirici husus."

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da Arkatlı Evleri'ni "Yeni dönemin ilk kaynak geliştirici projesi" sözleriyle tanımladı.

Konuşmaların ardından butonlara basan protokol, inşaatın ilk harcını temele döktü.

Temel atma törenine CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve davetliler katıldı.