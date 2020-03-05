Kilit Filmi

Kilit Filmi

Kilit filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kilit filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:58
Kilit Filmi

koltuğunda Adil Oğuz Valzade'nin oturduğu filmin başrollerinde , , ve Asuman Dabak gibi oyuncular yer alıyorlar.

Yönetmen: Adil Oğuz Valizade

Oyuncular: Mert Fırat, Melisa Aslı Pamuk, Celil Nalçakan, Asuman Dabak

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Kilit

Yapımcı Firma: Dark Town Pictures

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


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Kaynak: InterSinema.com

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