Kilit Filmi
Kilit filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kilit filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Yönetmen koltuğunda Adil Oğuz Valzade'nin oturduğu filmin başrollerinde Mert Fırat, Melisa Aslı Pamuk, Celil Nalçakan ve Asuman Dabak gibi oyuncular yer alıyorlar.
Yönetmen: Adil Oğuz Valizade
Oyuncular: Mert Fırat, Melisa Aslı Pamuk, Celil Nalçakan, Asuman Dabak
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Kilit
Yapımcı Firma: Dark Town Pictures
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com